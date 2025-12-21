Strašna partija Tajlera Dorsija, ''stotka'' Olimpijakosa!

U utakmici 11. kola grčke Super lige, Olimpijakos je danas u matine terminu savladao ekipu Kolosos Rodesa sa 100:86.

Crveno-beli iz Pireja su tako zadržali stopostotni učinak u domaćem šampionatu i sada imaju svih 11 pobeda, ispred Panatinaikosa koji ima jedan poraz, uz jedan meč manje. Današnji trijumf Olimpijakosa pamtiće se po fenomenalnoj partiji Tajlera Dorsija koji je meč završio sa 41 poenom, šest skokova i pet asistencija, uz 9/14 u šutu za tri poena. Piters ga je pratio sa 16 poena i 6 skokova, a naš Nikola Milutinov se nije preterano istakao - upisao je po dva poena i