Iran: Pogubljen 27-godišnji student, mučenjem mu iznudili priznanje da je špijunirao za Izrael

Iran je pogubio muškarca osuđenog za špijunažu u korist Izraela, prenela je pravosudna novinska agencija Mizan, navodeći da je osuđeni bio povezan sa izraelskim obaveštajnim službama i iranskim opozicionim grupama.

Iran je pogubio više osoba optuženih za saradnju sa izraelskom obaveštajnom službom i pomaganje njenih operacija na teritoriji zemlje, preneo je Reuters. Iranska organizacija za ljudska prava sa sedištem u Oslu navela je na društvenoj mreži X da je pogubljeni muškarac identifikovan kao 27-godišnji student arhitekture Agil Kešavarz. Prema njihovim navodima, on je osuđen na smrt zbog špijunaže za Izrael na osnovu priznanja iznuđenih mučenjem. Sukob između Irana i