Predrag Danilović i Dejan Radonjić zajedno gledali meč ABA lige: Sa jednim čovekom su se posebno pozdravili

Nekadašnji predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Predrag Danilović danas je zajedno sa bivšim trenerom Crvene zvezde, Dejanom Radonjićem odlučio da uživa u jednoj utakmici regionalne ABA lige u Beogradu.

U pitanju je okršaj između Mege i Cedevita Olimpije, koju je gostujući tim dobio rezultatom 72:90. Interesantno je da su Danilović i Radonjić zajedno gledali, komentarisali i smejali se, te očigledno uživali u utakmici u Hali sportova "Ranko Žeravica". Pored njih je u prvim redovima bio i pomoćnik Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije, Vlada Jovanović, bivši trener FMP-a i Igokee. Odmah nakon utakmice Danilović i Radonjić su zajedno sačekali jednog čoveka,