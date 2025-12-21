Sramotno! Ovako je Kevin Durent reagovao na isključenje trenera Nikole Jokića (video)

Večernje novosti pre 35 minuta
BURNO je bilo na utakmici Denvera i Hjustona, slavili su gosti 115:101, a viđena je i jedna sramotna scena u režiji prekaljenog asa Kevina Durenta.

FOTO: Tanjug/AP Tokom celog meča vladale su velike tenzije, kako među igračima na parketu, tako i na relaciji klupa Denvera – sudije. Sve je kulminiralo u završnici, kada je inače mirni trener Nagetsa Dejvid Adelman burno reagovao zbog kriterijuma suđenja, smatrajući da Nikola Jokić nije bio adekvatno zaštićen. Srpski centar je već u prvom poluvremenu zaradio tri lične greške, a vrlo brzo i petu, što je dodatno razbesnelo Adelmana. Trener Denvera je ušao u žestok
