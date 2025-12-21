Putin i Tramp neće zbaciti Zelenskog s vlasti, ma koliko se trudili. Ukrajinski predsednik pašće jer ne samo što nije uspeo da iskoreni korupciju u svojoj zemlji nego nije uspeo da je eliminiše ni iz svog najbližeg okruženja. Pod istragama za korupciju završili su svi ljudi od najvećeg poverenja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ući će u istoriju kao lider koji je bio lučonoša u najmračnijem periodu nezavisne Ukrajine i lider koji je zaokružio i cementirao ukrajinsku naciju. Krajem februara 2022. godine izgledao je kao klasično “žrtveno jagnje”, pogrešan čovek na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Od tada su prošle gotovo četiri godine, a Zelenski i dalje odoleva sa svojim narodom ruskoj agresiji. Nije uspeo da odbrani sve teritorije, ali je vođenjem