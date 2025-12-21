Poznato kada Stanković preuzima Zvezdu

Crvena zvezda oglasila se u nedelju zvaničnim saopštenjem u kom se zahvalila Vladanu Milojeviću na drugom mandatu, te je kucnuo čas za novi povratak. Povratak Dejana Stankovića, kom će to, takođe biti drugi mandat u njegovoj kući – Marakani. Prema informacijama, ugovor bi trebalo da bude potpisan u ponedeljak.

Prvog dana nove sedmice u Ljutice Bogdana 1 trebalo bi da Dejan Stanković i Crvena zvezda potpišu dvogodišnji ugovor. Tada će bivši trener Spartaka i Moskve i zvanično po drugi put naslediti Vladana Milojevića. I to ponovo na polusezoni. Očekuje se zatim da će Stanković okupiti ekipu 3. januara 2026. godine i započeti zimske pripreme. Crvena zvezda je kao osmostruki uzastopni šampion Srbije završila na drugom mestu tabele Superlige Srbije sa bodom zaostatka u