"Nina je kaznila Krstinju" Crnogorski voditelj otkrio nove detalje, ovo je pozadina skandala na Montesongu: "Ljubomorna je na nju zbog..."
Alo pre 53 minuta
Tenzija u regionu se ne smiruje nakon održanog Montesonga na kom je pobedu odnela Tamara Živković
Poznati crnogorski voditelj Božo Dobriša osvrnuo se na ovogodišnji Montesong, ali i na skandal koji se dogodio nakon samog festivala kada je učesnica Krstinja Todorović javno potkačila članicu žirija i koleginicu, Ninu Živić. Tenzija u regionu se ne smiruje, a iako ističe da je zadovoljan ovogodišnjim izborom, Dobriša ističe da je u način glasanja Nine Živić upletena ljubomora prema koleginici. - Montesong je ove godine bio na visini zadatka. Svi su prezadovoljni