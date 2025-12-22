"Nina je kaznila Krstinju" Crnogorski voditelj otkrio nove detalje, ovo je pozadina skandala na Montesongu: "Ljubomorna je na nju zbog..."

Alo pre 53 minuta
"Nina je kaznila Krstinju" Crnogorski voditelj otkrio nove detalje, ovo je pozadina skandala na Montesongu: "Ljubomorna je na…

Tenzija u regionu se ne smiruje nakon održanog Montesonga na kom je pobedu odnela Tamara Živković

Poznati crnogorski voditelj Božo Dobriša osvrnuo se na ovogodišnji Montesong, ali i na skandal koji se dogodio nakon samog festivala kada je učesnica Krstinja Todorović javno potkačila članicu žirija i koleginicu, Ninu Živić. Tenzija u regionu se ne smiruje, a iako ističe da je zadovoljan ovogodišnjim izborom, Dobriša ističe da je u način glasanja Nine Živić upletena ljubomora prema koleginici. - Montesong je ove godine bio na visini zadatka. Svi su prezadovoljni
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Otkud devojčica od 12 godina u žiriju Montesonga? Nova oštra reakcija Danijela Alibabića na skandal u Crnoj Gori koji trese…

Otkud devojčica od 12 godina u žiriju Montesonga? Nova oštra reakcija Danijela Alibabića na skandal u Crnoj Gori koji trese region

Kurir pre 3 minuta
Skandal na crnogorskom izboru za Pesmu Evrovizije: Pevačice se prepucavaju, a u žiriju sedela devojčica od 12 godina

Skandal na crnogorskom izboru za Pesmu Evrovizije: Pevačice se prepucavaju, a u žiriju sedela devojčica od 12 godina

Mondo pre 8 minuta
Danijel Alibabić o devojčici (12) u žiriju na Montesongu: Nakon što je Krstinja napravila haos zbog toga, evo šta je imao da…

Danijel Alibabić o devojčici (12) u žiriju na Montesongu: Nakon što je Krstinja napravila haos zbog toga, evo šta je imao da poruči

Blic pre 43 minuta
Oglasio se direktor Montesonga o skandalu oko glasanja: Danijel Alibabić se osvrnuo na rat između Nine i Krstinje

Oglasio se direktor Montesonga o skandalu oko glasanja: Danijel Alibabić se osvrnuo na rat između Nine i Krstinje

Mondo pre 1 sat
Danijel Alibabić se oglasio posle Montesong skandala: Zbog čega je u žiriju bila devojčica od 12 godina

Danijel Alibabić se oglasio posle Montesong skandala: Zbog čega je u žiriju bila devojčica od 12 godina

B92 pre 38 minuta
Pitali smo Danijela Alibabića, kao direktora Montesonga, zbog čega je u žiriju sedela devojčica od 12 godina

Pitali smo Danijela Alibabića, kao direktora Montesonga, zbog čega je u žiriju sedela devojčica od 12 godina

Telegraf pre 1 sat
"Degutantno je da nas ocenjuje dete od 12 godina": Krstinja se oglasila za Blic nakon skandala na Montesongu, evo šta zahteva…

"Degutantno je da nas ocenjuje dete od 12 godina": Krstinja se oglasila za Blic nakon skandala na Montesongu, evo šta zahteva od Nine Žižić, komentarisala i pobednicu

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Zabava, najnovije vesti »

Otvorene prijave za Novogodišnju Dečiju pijacu na Trgu slobode u Zrenjaninu

Otvorene prijave za Novogodišnju Dečiju pijacu na Trgu slobode u Zrenjaninu

I Love Zrenjanin pre 8 minuta
Ni Momirova, ni Milanova, ni Harisova, ja sam sama svoja žrtva: Rada Manojlović nikad iskrenija

Ni Momirova, ni Milanova, ni Harisova, ja sam sama svoja žrtva: Rada Manojlović nikad iskrenija

Story pre 13 minuta
Tradicionalna parada Deda Mrazeva u Veneciji (FOTO)

Tradicionalna parada Deda Mrazeva u Veneciji (FOTO)

N1 Info pre 33 minuta
Balkanrock odabrao najbolje u 2025. godini: Top 30 regionalnih izdanja

Balkanrock odabrao najbolje u 2025. godini: Top 30 regionalnih izdanja

Balkan Rock pre 33 minuta
Pravo ime našeg pevača znaju samo njegovi najbliži: "Niko me tako ne zove, samo majka"

Pravo ime našeg pevača znaju samo njegovi najbliži: "Niko me tako ne zove, samo majka"

Blic pre 8 minuta