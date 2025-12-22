Život na putu: Preminuo britanski muzičar Kris Ria

BBC News pre 1 sat | Ema Petri - BBC Njuz

Getty Images Put je uvek bio metafora za smer kojim idemo u životu, govorio je Kris Ria

Kris Ria, britanski rok i bluz pevač, preminuo je u 75. godini, saopštio je portparol njegove porodice.

„Umro je mirno u bolnici, okružen članovima porodice, posle kratke bolesti", navodi se u saopštenju.

Provodio je sate i dane na putu, a ljubav prema automobilima i vožnji bila je inspiracija za mnoge njegove pesme.

Snimio je 25 solo albuma, a dva su se nalazila na vrhu top lista u Velikoj Britaniji.

Njegov hrapavi glas i lagani stil sviranja gitare obeležili su hitove poput Road to Hell , Auberge , On the Beach i Driving Home for Christmas .

Rođen je 1951. u Midlzbrou, gradu u Engleskoj, pod imenom Kristofer Anton Ria.

Otac mu je bio Italijan, majka Irkinja i bio je jedno od sedmoro dece.

Porodica je bila poznata u gradu zbog njegovog oca Kamila, koji je imao niz sladoledžinica i kafića u tom mestu.

Tamo je i Kris radio kao tinejdžer, a vožnju je polagao u jednom od kamiona za prodaju sladoleda očeve firme.

Kada su mu tražili da naglo ukoči na vozačkom ispitu, ispitivač je pao sa kutije na kojoj je sedeo i posekao je nogu.

„Morao sam da ga vozim u bolnicu, ali me je ipak pustio da položim", kazao je Ria.

Prvu gitaru je kupio u dvadesetim, dok je još radio za oca, a bila je to Hofner V3 iz 1961. godine.

U to vreme se „očekivalo da razvijam očev posao globalno, ali sam sve vreme bio u skladištu i lagano sam svirao gitaru".

Getty Images Većina pesama nastala je na osnovu ljubavnih priča različitih ljudi koje se odvijaju u kolima, govorio je Kris Ria

Svirao je sa lokalnim grupama Elastik Bend i Magdalena, ali se probio kao član sastava Divni gubitnici i tako je stekao mogućnost da snimi solo album sa izdavačkom kućom Magnet rekords.

Prvi album Whatever Happened to Benny Santini? objavljen je 1978.

Glavni singli Fool bio je veliki hit u Americi, gde je izbio na prvo mesto Bilbordove liste i dobio je nominaciju za nagradu Gremi u kategoriji najboljih novih izvođača.

Majkl Levej, suosnivač Magnet rekordsa, seća ga se „ više kao pažljivog pesnika koji se preispituje nego kao prirodnog pop izvođača".

Ria je kao dete sanjao da piše i komponuje filmsku muziku.

To je prvi put i učinio za film Strast iz 1996, a kasnije za još nekoliko filmova.

Getty Images Automobili i muzika se dobro slažu, smatrao je Ria

Ria je gradio reputaciju na osnovu laganog gitarskog zvuka, a onda je njegova izdavačka kuća 1986. insistirala da objavi pesmu Driving Home for Christmas .

„Nije mi bila potrebna božićna pesma u tom trenutku. Uradio sam sve što sam mogao da je ne objave.

„Na sreću, jesu", kazao je kasnije umetnik.

Napisao ju je ispirisan teškom godinom koju je proživeo.

Njemu je 1978. istekao ugovor sa izdavačkom kućom i razišao se sa tadašnjim menadžerom.

Kompanija mu nije platila kartu iz Londona do rodnog Midlzbroa, pa je njegova supruga u starom Ostin Miniju došla da ga pokupi.

Tokom puta počeo je da pada sneg i zaglavili su u gužvi, a Ria je rekao:

„Gledao sam okolo u druge vozače i svi su izgledali jako tužno.

„U šali sam počeo da pevam - Vozimo se kući povodom Božića... onda sam počeo da zapisujem reči pesme kad god bi ulično svetlo obasjalo automobil", prepričaće Kris.

Getty Images Ria je počeo da svira gitaru kada je imao 21 godinu

„To je jedan od onih trenutaka koji iskrsnu tekstopiscima, a nekada provedeš godine u pisanju.

„Ovog puta je to bilo pet do 10 minuta. Kada imaš pesmu koja napravi uspeh, uglavno se ne sećaš da si o njoj razmišljao - samo je izašla", dodao je.

Nije izvodio uživo ovu pesmu do decembra 2014, kada su ga kolege privolele da to uradi.

Unajmio je 12 topova koji ispaljuju veštački sneg i iskoristio ih dok je pevao.

„Naneli smo metar veštačkog snega u prvom redu ispred bine. Naplatili su nam 12.000 funti za čišćenje", prisetio se Ria.

Getty Images Prvi solo album Krisa Ree objavljen je 1978.

I za pesmu Road to Hell inspiracija je bila gužva u saobraćaju.

Njegovo muzičko putovanje imalo je privremeni zastoj kada mu je sa 33 godine dijagnostikovan rak pankreasa.

Operacijom mu je odstranjen deo tog organa, kao i deo jetre.

Imao je i dijabetes tipa 1.

Zbog zdravstvenih problema počeo je da preispituje karijeru, pa nikada nije napravio turneju po Americi, iako je tako bio vrlo popularan.

„Nikad nisam bio rok ili pop zvezda, a sve ove bolesti otvorile su mi put da radim ono što sam sa muzikom uvek i želeo", opisao je muzičar.

A jedna od stvari koje je želeo bilo je i snimanje pesme Let's Dance sa bliskim prijateljem Bobom Mortimerom, koja je objavljena povodom finala engleskog FA kupa 1997, u kojem je nastupao njegov Midlzbro.

Ria je sa zadovoljstvom govorio da je bio zavisnik od motornih vozila i da obožava automobile, kao i da mu su mu putovanja na četiri točka pomogla da stvara muziku.

Posedovao je više oldtajmera i u njima je vozio trke, a među tim automobilima je i policijski automobil Moris Majnor 1000 iz 1957.

Bio je prijatelj Edija Džordana, vlasnika Džordan tima u Formuli 1, a jednom je sa njim boravio i u bazi tog tima na trkalištu.

„Nosio sam celu uniformu. Zadužio me je da radim na grejaču guma za desnu gumu vozila Edija Irvina", posvedočio je Ria.

Getty Images Ria na evropskoj turneji 2017. godine

Muzičar je 2016. doživeo srčani udar, ali se oporavio i snimio 24. album pod nazivom Road Songs for Lovers.

Tom prilikom je proveo mnogo vremena na putu do Londona i nazad, kazao je.

„Viđao sam parove u kolima: da li su u braku, da li su kolege ili su ljubavnici?", pitao se.

Voleo je da piše pesme i o jednostavnim, malim stvarima.

„Dobiješ ideju za pesmu i onda si zapravo na putu - put uvek postane metafora za smer kojim nam se kreće život", dodao je.

(BBC News, 12.22.2025)