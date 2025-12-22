Umro Kris Rija: Slavni pevač preminuo posle kratke bolesti

Umro Kris Rija: Slavni pevač preminuo posle kratke bolesti

Pevač pesme "Driving Home for Christmas" Kris Rija je preminuo u 74. godini posle kratke bolesti.

Njegova supruga i dvoje dece oglasili su se saopštenjem u kojem su naveli da je pevač preminuo u bolnici. - Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Mirno je preminuo danas u bolnici nakon kratke bolesti, okružen porodicom.' Rođen je 4. marta 1951. godine u Midlzbroughu. Pevaču je ranije dijagnostikovan rak pankreasa i 2001. je operisan i uklonjen mu je pankreas. Reč je o muzičaru koji je zahvaljujući brojnim pesmama, visoko kotiranim na
