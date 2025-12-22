Život na putu: Preminuo britanski muzičar Kris Ria

Getty Images Put je uvek bio metafora za smer kojim idemo u životu, govorio je Kris Ria Kris Ria, britanski rok i bluz pevač, preminuo je u 75. godini, saopštio je portparol njegove porodice. „Umro je mirno u bolnici, okružen članovima porodice, posle kratke bolesti“, navodi se u saopštenju.

Provodio je sate i dane na putu, a ljubav prema automobilima i vožnji bila je inspiracija za mnoge njegove pesme. Snimio je 25 solo albuma, a dva su se nalazila na vrhu top lista u Velikoj Britaniji. Njegov hrapavi glas i lagani stil sviranja gitare obeležili su hitove poput Road to Hell, Auberge, On the Beach i Driving Home for Christmas. Rođen je 1951. u Midlzbrou, gradu u Engleskoj, pod imenom Kristofer Anton Ria. Otac mu je bio Italijan, majka Irkinja i bio je