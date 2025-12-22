Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Beta pre 38 minuta

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je da vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) ne želi da se odrekne kontrole nad Savetom Regulatornog tela za elektronske medije (REM), odnosno da neće da u Srbiji postoje nezavisne institucije.

Četiri člana Saveta REM su su u petak podnela ostavke, a sutra će, kako je danas odlučio Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni moći da se predstave kao kandidati nacionalnih manjina.

Lazović, koji je član tog odbora je za N1 kazao da nije prisustvovao današnjoj sednici iz solidarnosti i podrške kandidatima koji su podneli ostavke.

"Ovaj proces (izbor članova Saveta REM) je propao, jer vlast nije uspela da napravi preotimanje celog procesa", kazao je on, 

Kopredsednik ZLF je kazao i da to "nije ni za koga dobro", piše na sajtu te televizije

"Ovo nije dobro za građane, zato što neće biti nikakve regulacije elektronskih medija, ali mislim da nije dobro ni za SNS, zato što proces kojim su hteli da se pohvale pred Evropskom unijom nije uspeo da se održi, pre svega zbog njihovih pokušaja da nezavisno telo stave pod svoju kontrolu", naveo je.

Lazović je naveo i da su kandidati vlasti - zapravo kandidati SNS.

Kazao je i da "partije ne predlažu kandidate", i "oni treba da budu nezavisni ljudi", te da se moglo videti da SNS neće da se odrekne te kontrole.

"U skladu sa tim, mislim da je neophodno sve one koji su bili zainteresovani za ovaj izbor, kao što je Evropska unija, kao što su različite zemlje članice i nezavisna tela OEBS, obavestiti o tome što se desilo, poručio je Lazović.

Na pitanje da li EU može nešto da učini, istakao je da nije siguran da je u ovom trenutku moguće da se bilo šta učini.

"Mislim da će SNS imati potpunu kontrolu, odnosno da nećemo imati nezavistan REM, ali ono što je važno jeste da se u ovom trenutku dešava ozbiljna promena odnosa EU zvaničnika na najvišem nivou, u odnosu na ovu vlast", ocenio je.

Istakao je da "SNS u potpunosti kontroliše medije" i ocenio da "to ne priliči ni zemlji članici EU, ni zemlji koja je kandidat za članstvo".

(Beta, 22.12.2025)

Povezane vesti »

Lazović: SNS neće da se odrekne kontrole nad REM, ne želi da imamo ijednu nezavisnu instituciju

Lazović: SNS neće da se odrekne kontrole nad REM, ne želi da imamo ijednu nezavisnu instituciju

N1 Info pre 1 sat
Odbor Skupštine Srbije sutra ponovo o članu Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina

Odbor Skupštine Srbije sutra ponovo o članu Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina

Radio sto plus pre 58 minuta
Odbor Skupštine Srbije sutra ponovo o članu Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina

Odbor Skupštine Srbije sutra ponovo o članu Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina

Nedeljnik pre 1 sat
Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Radio sto plus pre 38 minuta
Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Serbian News Media pre 38 minuta
Javno slušanje kandidata za Savet REM-a sutra u 14 časova

Javno slušanje kandidata za Savet REM-a sutra u 14 časova

NIN pre 1 sat
Sutra javni razgovor sa dvoje kandidata za REM koje predlažu nacionalne manjine

Sutra javni razgovor sa dvoje kandidata za REM koje predlažu nacionalne manjine

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeSrpska napredna strankaSNSRadomir LazovićREM

Politika, najnovije vesti »

Gođevac (SSP): Gradska vlast predlaže javno-privatno partnerstvo za Apoteke Beograd bez analize

Gođevac (SSP): Gradska vlast predlaže javno-privatno partnerstvo za Apoteke Beograd bez analize

N1 Info pre 13 minuta
Naučnici upozoravaju na „oružje za kontrolu uma“

Naučnici upozoravaju na „oružje za kontrolu uma“

NIN pre 23 minuta
Sindikat GSP-a: Za javni prevoz Beograda 48 milijardi dinara, ali bez poboljšanja usluge

Sindikat GSP-a: Za javni prevoz Beograda 48 milijardi dinara, ali bez poboljšanja usluge

Danas pre 3 minuta
Gođevac (SSP): Gradska vlast predlaže javno-privatno partnerstvo za Apoteke Beograd bez analize

Gođevac (SSP): Gradska vlast predlaže javno-privatno partnerstvo za Apoteke Beograd bez analize

Nedeljnik pre 18 minuta
Posle samo godinu dana nova rekonstrukcija Trga Nikole Pašića: Platićemo dodatnih 350.000 evra

Posle samo godinu dana nova rekonstrukcija Trga Nikole Pašića: Platićemo dodatnih 350.000 evra

Nova pre 23 minuta