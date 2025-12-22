Lazović (ZLF): SNS neće da se odrekne kontrole nad REM-om

Beta pre 38 minuta

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je da vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) ne želi da se odrekne kontrole nad Savetom Regulatornog tela za elektronske medije (REM), odnosno da neće da u Srbiji postoje nezavisne institucije.

Četiri člana Saveta REM su su u petak podnela ostavke, a sutra će, kako je danas odlučio Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje, Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni moći da se predstave kao kandidati nacionalnih manjina.

Lazović, koji je član tog odbora je za N1 kazao da nije prisustvovao današnjoj sednici iz solidarnosti i podrške kandidatima koji su podneli ostavke.

"Ovaj proces (izbor članova Saveta REM) je propao, jer vlast nije uspela da napravi preotimanje celog procesa", kazao je on,

Kopredsednik ZLF je kazao i da to "nije ni za koga dobro", piše na sajtu te televizije

"Ovo nije dobro za građane, zato što neće biti nikakve regulacije elektronskih medija, ali mislim da nije dobro ni za SNS, zato što proces kojim su hteli da se pohvale pred Evropskom unijom nije uspeo da se održi, pre svega zbog njihovih pokušaja da nezavisno telo stave pod svoju kontrolu", naveo je.

Lazović je naveo i da su kandidati vlasti - zapravo kandidati SNS.

Kazao je i da "partije ne predlažu kandidate", i "oni treba da budu nezavisni ljudi", te da se moglo videti da SNS neće da se odrekne te kontrole.

"U skladu sa tim, mislim da je neophodno sve one koji su bili zainteresovani za ovaj izbor, kao što je Evropska unija, kao što su različite zemlje članice i nezavisna tela OEBS, obavestiti o tome što se desilo, poručio je Lazović.

Na pitanje da li EU može nešto da učini, istakao je da nije siguran da je u ovom trenutku moguće da se bilo šta učini.

"Mislim da će SNS imati potpunu kontrolu, odnosno da nećemo imati nezavistan REM, ali ono što je važno jeste da se u ovom trenutku dešava ozbiljna promena odnosa EU zvaničnika na najvišem nivou, u odnosu na ovu vlast", ocenio je.

Istakao je da "SNS u potpunosti kontroliše medije" i ocenio da "to ne priliči ni zemlji članici EU, ni zemlji koja je kandidat za članstvo".

(Beta, 22.12.2025)