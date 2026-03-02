Mačut: "E-bolovanje korak ka transformaciji zdravstva i podizanja nivoa usluga"; Jovanović: "Građani više nisu kuriri koji nose dokumenta od šaltera do šaltera"

Pacijenti više ne moraju lično prenositi dokumentaciju, a svi podaci se elektronski razmenjuju između lekara, poslodavaca i RFZO Od aprila sledeća faza omogućava potpunu elektronsku obradu refundacija i dodatnu kontrolu od strane lekara, a sistem nastavlja da se usavršava Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da uvođenje sistema e-Bolovanja predstavlja korak ka transformaciji zdravstvenog sistema i podizanja nivoa zdravstvenih usluga,