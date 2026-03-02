Mačut: "E-bolovanje korak ka transformaciji zdravstva i podizanja nivoa usluga"; Jovanović: "Građani više nisu kuriri koji nose dokumenta od šaltera do šaltera"

Blic pre 7 sati
Mačut: "E-bolovanje korak ka transformaciji zdravstva i podizanja nivoa usluga"; Jovanović: "Građani više nisu kuriri koji…
Pacijenti više ne moraju lično prenositi dokumentaciju, a svi podaci se elektronski razmenjuju između lekara, poslodavaca i RFZO Od aprila sledeća faza omogućava potpunu elektronsku obradu refundacija i dodatnu kontrolu od strane lekara, a sistem nastavlja da se usavršava Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da uvođenje sistema e-Bolovanja predstavlja korak ka transformaciji zdravstvenog sistema i podizanja nivoa zdravstvenih usluga,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ministar Ivica Dačić skinut sa respiratora

Ministar Ivica Dačić skinut sa respiratora

Nova pre 21 minuta
Ivica Dačić skinut sa respiratora: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra policije

Ivica Dačić skinut sa respiratora: Najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra policije

Mondo pre 21 minuta
Ivica Dačić više nije na respiratoru Ovo su najnovije infrmaciije o zdravstvenom stanju predsednika SPS-a

Ivica Dačić više nije na respiratoru Ovo su najnovije infrmaciije o zdravstvenom stanju predsednika SPS-a

Dnevnik pre 26 minuta
Dačić skinut sa respiratora: "Diše svojim plućima"

Dačić skinut sa respiratora: "Diše svojim plućima"

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Oglasio se Zlatibor Lončar o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Oglasio se Zlatibor Lončar o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Glas Zaječara pre 6 sati
Oglasio se Lončar o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Oglasio se Lončar o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Pravda pre 6 sati
Lončar: Dačićevo stanje bolje nego što je bilo

Lončar: Dačićevo stanje bolje nego što je bilo

NIN pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijezdravstvoĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

NPS: Hapšenje Kokanovića sramno, vlast hapsi poljoprivrednike umesto da ispuni njihove zahteve

Danas pre 7 minuta
Ivica Dačić skinut sa respiratora! Poznate najnovije informacije o stanju ministra

Ivica Dačić skinut sa respiratora! Poznate najnovije informacije o stanju ministra

Blic pre 26 minuta
Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Potpuno je neprimereno porediti Srbiju i Iran: Sagovornici Danasa o tvrdnjama Milenka Jovanova

Danas pre 1 sat
Kako je došlo do prekida komunikacije između opozicije i studenata: Sa kim je razgovarao Goran Ješić?

Kako je došlo do prekida komunikacije između opozicije i studenata: Sa kim je razgovarao Goran Ješić?

Danas pre 2 sata
“Država nije jedan čovek, država to smo mi”

“Država nije jedan čovek, država to smo mi”

Danas pre 2 sata