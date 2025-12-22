Nedeljnik: Trećina budžeta Beograda za javni prevoz

Trećina budžeta Beograda za 2026. godinu predviđena je za javni prevoz, piše danas Nedeljnik.

Pred odbornicima Skupštine grada Beograda danas će se naći predlog odluke o budžetu za 2026. godinu kojim su ukupna sredstva planirana u iznosu od 190,22 milijarde dinara.

Beogradski budžet planiran je na osnovu uputstva Ministarstva finansija da će stopa realnog rasta BDP u 2026. iznositi tri odsto, a da će se prosečna inflacija kretati oko 3,7 odsto.

Najveći izvor prihoda za gradsku kasu i dalje su porezi, od kojih se očekuje priliv od 157,47 milijardi dinara.

Dominantnu ulogu ima porez na dohodak građana sa planiranih 116,84 milijarde dinara, dok je porez na imovinu projektovan na 33,92 milijarde dinara, piše Nedeljnik.

Predviđeni rashodi premašuju prihode, pa je planiran ukupni fiskalni deficit od 7,15 milijardi dinara.

Taj manjak trebalo bi da bude pokriven iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 7,98 milijardi dinara, dok su primanja od novih zaduživanja kod domaćih i inostranih banaka planirana na nivou od 4,46 milijardi dinara.

U predlogu budžeta stoji i da "najveće učešće u strukturi rashoda i izdataka budžeta ima Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura".

Za taj sektor opredeljeno je čak 63,84 milijarde dinara, što predstavlja više od jedne trećine celokupnog budžeta.

U okviru Sekretarijata za javni prevoz, najveća stavka su usluge po ugovoru, koje iznose 42,63 milijarde dinara i najvećim delom se odnose na plaćanje prevoza putnika.

Pored toga, predviđene su i direktne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 3,82 milijarde dinara.

Za Sekretarijat za zdravstvo opredeljeno je nešto više od 856 miliona dinara, a novac je mahom planiran za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 517 miliona dinara, kao i za funkcionisanje primarne zdravstvene zaštite.

U predlogu budžeta u koji je Nedeljnik imao uvid nigde se ne pominju Apoteke Beograd, niti su za nju predviđena sredstva kroz subvencije ili kapitalne investicije. Ta ustanova se duže od godinu dana suočava sa značajnim problemima u poslovanju i blokadama računa, dok zaposleni nisu primili nekoliko zarada.

Odbornici opozicije predložili su izglasavanje Odluke o obezbeđivanju budžetskih sredstava za izmirenje dospelih obaveza Apoteka Beograd nastalih do 15. decembra 2025. godine kao i Odluke o obezbeđivanju sredstava za njeno poslovanje u budžetu Grada za 2026. godinu, ali da odbornici vladajuće većine nisu prihvatili te predloge.

Izdaci za nabavku nefinansijske imovine, odnosno kapitalni projekti, projektovani su na 32,37 milijardi dinara.

Među najznačajnijim projektima koji će se finansirati u 2026. godini izdvaju se radovi na saobraćajnici Patrijarha Pavla sa planiranih 1,62 milijarde dinara.

Za nastavak radova na projektu Linijskog parka u Beogradu namenjena je 1,31 milijarda dinara, dok je za rekonstrukciju i dogradnju pijace Kalenić planirano 1,17 milijardi dinara.

U planu je i rad na regionalnom vodovodu Makiš Mladenovac sa predviđenih 865,48 miliona dinara.

Za nabavku "jarbola sa zastavama" planira se samo 3,4 miliona dinara, za razliku od prethodnih godina, kada se ta budžetska stavka kretala od 56 pa do čak 400 miliona dinara. Mesto za jarbol visine nekoliko desetina metara sa zastavom "rezervisano" je na Ušću.

Na Ušću se čuva mesto i za "beogradsku gondolu", ali se prvi novac za taj projekat, i to u visini od 420 miliona dinara, u gradskom budžetu planira tek za 2028. godinu.