Nova šansa za Srbiju i klaster 3 krije se u ovoj prijateljskoj zemlji? Poznati su kao veliki zagovornik proširenja i od 1. januara preuzimaju kormilo EU

Blic pre 19 minuta
Tokom predsedavanja Danske Srbija bila potpuno blokirana na putu ka EU "Kipar će kao iskren posrednik i prijatelj Srbije vredno raditi na osnovu učinka Srbije kako bi što više unapredio proces pristupanja u narednih šest meseci," rekao je kiparski ambasador Zemlje članice Evropske unije ponovo su odložile razmatranje otvaranja klastera 3 za Srbiju, bez preciznog roka za nastavak pregovora. Dok Srbija već četiri godine stagnira na evropskom putu, susedne zemlje
"Ogromna opasnost stvaranje velike Albanije!" Stručnjak za bezbednost o naoružavanju Kosova i regiona: "Planiraju da završe proces sledeće godine"

Predsednik Slovačke kritikovao Brisel zbog odlaganja otvaranja Klastera 3: EU igra političke igre sa Srbijom

"Nastavićemo reforme zbog naših građana" Đurić: EU ostaje spoljnopolitički prioritet Srbije

Referendum o intergraciji u EU?

Zašto je poverenje u EU nisko: Oko 40 odsto građana Srbije ima negativan stav, najviše ih brinu posledice članstva

Putinov i Orbanov čovek u EU: Ko je Peter Pelegrini, predsednik Slovačke, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji?

Koalicija stranaka manjina u Vojvodini: Raspisati referendum o nastavku evrointegracija Srbije

