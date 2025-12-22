Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

Danas pre 2 sata  |  L. Stevanović
Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

Od slučaja NIS-a, preko neuspelog približavanja američkim političkim krugovima, do otvorenih kritika iz Evropske unije – Srbija se suočava sa simultanim pogoršanjem odnosa sa gotovo svim ključnim spoljnopolitičkim partnerima.

Naši sagovornici upozoravaju da istovremeno zahlađenje odnosa sa EU, SAD i Rusijom ukazuje na ozbiljan gubitak međunarodnog kredibiliteta. Situacija oko Naftne industrije Srbije dodatno je zaoštrila balansiranje Beograda između Moskve i Vašingtona. Američke sankcije prema ruskom energetskom sektoru dovele su NIS, kao kompaniju u većinskom ruskom vlasništvu, u direktan rizik, što je povećalo pritisak SAD na Srbiju da smanji ruski uticaj. Vašington time jasno
"Putinov ton obraćanja - upozorenje srpskim vlastima": Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

N1 Info pre 17 minuta
Evropska UnijaMoskvaVašingtonEURusija

"Putinov ton obraćanja - upozorenje srpskim vlastima": Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

N1 Info pre 17 minuta

N1 Info pre 17 minuta
