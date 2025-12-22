AMSS: Teretna vozila čekaju i do šest sati na graničnom prelazu Batrovci

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju i do šest sati na izlazu iz Srbije. Na Gradini čekaju dva sata, a na prelazu Šid sat vremena takođe na izlazu iz zemlje, saopštio je Auto moto savez Srbije. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, uključujući putnička. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji.