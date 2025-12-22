Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega, magla na više putnih pravaca, moguća poledica

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Svi putevi u Srbiji prohodni i bez snega, magla na više putnih pravaca, moguća poledica

BEOGRAD - JP "Putevi Srbije" saopštilo je danas, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 6.00 časova, da su svi putevi u Srbiji prohodni i da nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. U napomeni za Zaječar navodi se da su učestali odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac). Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim
