Saobraćajna nezgoda u Surčinu, teško povređen motociklista

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u 20.03 sati u Surčinu teško je povređen motociklista, koji je prevezen u Zemunsku bolnicu, rečeno je danas u službi hitne pomoći.

Tokom noći, u 22.16 sati dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, na auto putu prema Zagrebu, u smeru prema Šidu, u kojoj su tri osobe lakše povređene. Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom protekle noći 130 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici.
