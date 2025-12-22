U udesu u Surčinu teško povređen motociklista

U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u 20.03 sati u Surčinu teško je povređen motociklista, koji je prevezen u Zemunsku bolnicu, rečeno je danas Tanjugu u službi hitne pomoći.

Tokom noći, u 22.16 sati dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, na auto putu prema Zagrebu, u smeru prema Šidu, u kojoj su tri osobe lakše povređene. Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom protekle noći 130 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici.