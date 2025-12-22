U udesu u Surčinu teško povređen motociklista

B92 pre 3 sata
U udesu u Surčinu teško povređen motociklista

U saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u 20.03 sati u Surčinu teško je povređen motociklista, koji je prevezen u Zemunsku bolnicu, rečeno je danas Tanjugu u službi hitne pomoći.

Tokom noći, u 22.16 sati dogodila se još jedna saobraćajna nezgoda, na auto putu prema Zagrebu, u smeru prema Šidu, u kojoj su tri osobe lakše povređene. Sve povređene su ekipe hitne pomoći prevezle u Urgentni centar. Hitna pomoć imala je tokom protekle noći 130 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu, a za pomoć su najčešće zvali astmatičari i hronični bolesnici.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Serbian News Media pre 1 sat
Dvojica muškaraca izbodena u Karađorđevoj ulici u Beogradu

Dvojica muškaraca izbodena u Karađorđevoj ulici u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Danas pre 2 sata
Desila se teška saobraćajna nesreća u beodradu: Oglasili se iz Hitne pomoći

Desila se teška saobraćajna nesreća u beodradu: Oglasili se iz Hitne pomoći

Alo pre 2 sata
Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Nova pre 3 sata
Saobraćajna nezgoda u Surčinu, teško povređen motociklista

Saobraćajna nezgoda u Surčinu, teško povređen motociklista

Euronews pre 3 sata
U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu teško povređen motociklista

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu teško povređen motociklista

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebŠid

Beograd, najnovije vesti »

(Foto) išaran luksuzni automobil na Novom beobgradu: "Lambo" zauzeo pola ulice, na njemu osvanuo natpis koji se teško skida

(Foto) išaran luksuzni automobil na Novom beobgradu: "Lambo" zauzeo pola ulice, na njemu osvanuo natpis koji se teško skida

Blic pre 14 minuta
(Video) Bačen molotovljev koktel na poznati kafić u Beogradu! Izbila čak dva požara, materijalna šteta ogromna, ovo su…

(Video) Bačen molotovljev koktel na poznati kafić u Beogradu! Izbila čak dva požara, materijalna šteta ogromna, ovo su najnovije informacije

Kurir pre 14 minuta
(Foto) Dan nakon paljenja kafića na Novom Beogradu osvanuo sablastan prizor, garež i srča na ulazu: Policija traga za napadačem…

(Foto) Dan nakon paljenja kafića na Novom Beogradu osvanuo sablastan prizor, garež i srča na ulazu: Policija traga za napadačem

Blic pre 1 sat
(Mape) Kolaps od ranog jutra, "crveni se" centar grada evo gde se stvaraju "čepovi", ovde vozila mile

(Mape) Kolaps od ranog jutra, "crveni se" centar grada evo gde se stvaraju "čepovi", ovde vozila mile

Blic pre 1 sat
Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Hitna pomoć: Dve saobraćajne nezgode, motociklista teže povređen

Serbian News Media pre 1 sat