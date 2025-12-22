Havarijska isključenja vode planirana za 22. decembar 2025. godine

Zbog sanacije kvarova i redovnog održavanja vodovodne mreže, na teritoriji grada Kragujevca u ponedeljak, 22. decembra 2025. godine, doći će do privremenih isključenja vode na više lokacija.

U naselju Ilićevo, radovi na popravci ulične linije izvodiće se u Ulici Koste Stamenkovića u periodu od 8 do 12 časova, dok su u Ulici Dragomira Ostojića planirani od 12 do 16 časova. Na području Bresnice 3, u Ulici Biševskoj, od 16 do 19 časova predviđena je popravka hidranta. Takođe, u naselju Bresnica, na uglu ulica Dr Jovana Ristića i Cara Dušana, od 8 do 12 časova izvodiće se radovi na popravci zatvarača. U Erdogliji, u Skerlićevoj ulici, sanacija ulične