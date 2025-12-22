Vučić u Putincima: Brinemo o svim ljudima, važno da nam kažu šta im najviše treba

RUMA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Putincima kod Rume, na otvaranju nove sportske hale, da država ne ulaže samo u velike i vredne infrastrukturne projekte već da brine i o običnim ljudima u malim mestima i da je zato važno da građani sami kažu šta im najviše treba. „Kada sam bio u Putincima, rekao sam da ćemo da uradimo ovu halu. I došao sam zato što je ponekad važno da tim malim stvarima pokažemo koliko brinemo o ljudima. Da tim ne