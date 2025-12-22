Meni niko nije sastavljao tim: Ovako je Željko Obradović govorio o izboru igrača za Partizan

Odlazak Željka Obradovića iz Partizana i dalje je među najaktuelnijim temama u košarkaškom svetu.

Obradović je krajem novembra podneo neopozivu ostavku na mesto trenera crno-belih, posle četiri i po godine saradnje. Jedna od tema koja se nametnula među navijačima posle razlaza bila je, ko je odgovoran za sastavljanje tima i dovođenje igrača. Željko Obradović je, podsetimo, o ovoj temi pričao početkom oktobra, praktično na startu nove sezone, a posle pobede nad Olimpijom iz Milana. Naglasio je tadašnji šef struke crno-belih da je on svojim timom zadovoljan, za