Nesreća na Durmitoru: Žičara stara 35 godina pod lupom tužilaštva, pokrenuta istraga

Žičara na Durmitoru, na kojoj se u subotu dogodila nesreća u kojoj je jedna osoba stradala, stara je 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, saznaju crnogorski mediji.

Direktor crnogorskog ski-centra "Durmitor" Marinko Purić izjavio je da žičara poseduje svu dokumentaciju za rad. Iz MUP-a Crne Gore saopšteno je da je tužilaštvo formiralo predmet i da se rasvetljavaju sve činjenice u vezi sa incidentom. Predsednik opštine Žabljak Radoš Žugić insistira na potpunoj i transparentnoj istrazi. Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Žabljak, po nalogu i u koordinaciji sa Osnovnim državnim