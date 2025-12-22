Nesreća na Durmitoru: Žičara stara 35 godina pod lupom tužilaštva, pokrenuta istraga

Kurir pre 49 minuta
Nesreća na Durmitoru: Žičara stara 35 godina pod lupom tužilaštva, pokrenuta istraga

Žičara na Durmitoru, na kojoj se u subotu dogodila nesreća u kojoj je jedna osoba stradala, stara je 35 godina i, prema dostupnim informacijama, nedostaje joj jedan stub, saznaju crnogorski mediji.

Direktor crnogorskog ski-centra "Durmitor" Marinko Purić izjavio je da žičara poseduje svu dokumentaciju za rad. Iz MUP-a Crne Gore saopšteno je da je tužilaštvo formiralo predmet i da se rasvetljavaju sve činjenice u vezi sa incidentom. Predsednik opštine Žabljak Radoš Žugić insistira na potpunoj i transparentnoj istrazi. Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad", Odeljenja bezbednosti Žabljak, po nalogu i u koordinaciji sa Osnovnim državnim
Državna sekretarka: Inicijativa da srpski bude službeni jezik u Crnoj Gori nepotrebna u ovom trenutku puta ka EU

Hapšenje u Budvi zbog ucene – pretili ženi da će objaviti eksplicitne fotografije, uzeli novac

Žičara je trebalo da bude zamenjena: Pre 15 godina lavina odnela jedan stub

