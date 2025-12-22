Ocokoljić o rekordu Vašingtona: Da 5% od sledećeg ugovora pošalje na moju adresu...

Kurir pre 43 minuta
Ocokoljić o rekordu Vašingtona: Da 5% od sledećeg ugovora pošalje na moju adresu...

Crno-beli su u 11. kolu grupe A ABA lige slavili rezultatom 99:91 (25:18, 19:34, 25:25, 30:15) Partizan je stigao do osme pobede i uz jedan poraz zauzima drugo mesto.

Krka je doživela osmi poraz. Junak meča je Dvejn Vašington, koji je sa 48 poena postavio novi rekord ABA lige. Vašington je sa 10 postignutih trojki ujedno izjednačio rekord regionalnog takmičenja. Svoje utiske nakon meča izneo je trener crno-belih Mirko Ocokoljić, "Čestitke mojoj ekipi na pobedi. Drago mi je da smo uspeli da se vratimo u igru na način na koji smo pričali na poluvremenu, da mora da bude sve mnogo bolje nego u prvom. Prvo poluvreme nije bilo sjajno,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Kluž zaledio Splićane na minus 18, Miletić ponovo odličan

Kluž zaledio Splićane na minus 18, Miletić ponovo odličan

Sport klub pre 3 minuta
Dvejn Vašington postigao 48 poena u utakmici protiv Krke, novi rekord ABA lige

Dvejn Vašington postigao 48 poena u utakmici protiv Krke, novi rekord ABA lige

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Ocokoljić: Pet odsto od sledećeg Vašingtonovog ugovora na moju adresu

Ocokoljić: Pet odsto od sledećeg Vašingtonovog ugovora na moju adresu

RTS pre 24 minuta
Vašington uz rekordnih 48 poena vodio Partizan do pobede nad Krkom u ABA ligi

Vašington uz rekordnih 48 poena vodio Partizan do pobede nad Krkom u ABA ligi

Radio sto plus pre 44 minuta
VIDEO Igrači Partizana sa navijačima proslavili pobedu, Džabari Parker reakcijom posebno privukao pažnju

VIDEO Igrači Partizana sa navijačima proslavili pobedu, Džabari Parker reakcijom posebno privukao pažnju

Nova pre 19 minuta
Najviše poena na jednom meču ABA lige: Koga je sve Duejn srušio?

Najviše poena na jednom meču ABA lige: Koga je sve Duejn srušio?

Sport klub pre 14 minuta
Partizan preživeo Ljubljanu: Rekorder Vašington zatrpao koš Krke!

Partizan preživeo Ljubljanu: Rekorder Vašington zatrpao koš Krke!

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVašingtonABA ligakk partizan

Vojvodina, najnovije vesti »

Vučić na otvaranju sportske hale u Putincima: Ispunili smo obećanje

Vučić na otvaranju sportske hale u Putincima: Ispunili smo obećanje

RTS pre 8 minuta
Hapšenje u Novom Sadu: Poznato udruženje građana pod istragom zbog milionske zloupotrebe

Hapšenje u Novom Sadu: Poznato udruženje građana pod istragom zbog milionske zloupotrebe

Moj Novi Sad pre 8 minuta
Uhapšen zastupnik još jednog udruženja građana u Novom Sadu

Uhapšen zastupnik još jednog udruženja građana u Novom Sadu

Radio 021 pre 9 minuta
Kluž zaledio Splićane na minus 18, Miletić ponovo odličan

Kluž zaledio Splićane na minus 18, Miletić ponovo odličan

Sport klub pre 3 minuta
VJT: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu oštetio državu za 4,7 miliona dinara

VJT: Uhapšen zastupnik udruženja građana u Novom Sadu oštetio državu za 4,7 miliona dinara

Serbian News Media pre 3 minuta