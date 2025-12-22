Zahar o burnoj prošlosti i svim svojim ženama! Prvo se oženio intelektualkom, druga postala popularnija od njega, a već 20 godina je u braku sa njom!

Milutin Popović Zahar u svojoj velikoj ispovesti otkrio je i detalje ljubavnog života.

Muzičar je priznao da nije odoleo Goci Lazarević, a na kraju se oženio Marijom, sa kojom je i danas. - Jedne tople majske večeri imao sam probu u "Loli", a Goca je došla na audiciju. Ovlaš sam je pogledao i rekao: "Koji je tvoj problem, mala?" Bila je veoma mlada, mršava kao balerina, tek otvoren ružin pupoljak. Njen glas je bio cvrkutav, a držanje skrušeno. "Došla sam da me probate", rekla je, a ceo orkestar je počeo da se smeje. "Da probate moj glas", dodala je.
