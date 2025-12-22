Jedna četvrtina gradskog budžeta na javni prevoz: Investicija u infrastrukturu, ili punjenje privatnih džepova?

Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda na dnevnom redu biće, između ostalog, i predlog gradskog budžeta za 2026. godinu, a samim tim i cifra koja će biti izdvojena za javni prevoz u prestonici. Kako za Mašinu ističe Ivan Banković, prema predlogu će čak jedna četvrtina celokupnog budžeta biti izdvojena za tu stavku – problem je, međutim, što će taj novac biti iskorišćen kako bi se izvlačio novac za privatne firme.

Ukupno 190,22 milijarde dinara – toliko iznosi predlog budžeta za 2026. godinu za Beograd. S druge strane, kada bi se pogledalo koliko će od tih para otići na javni prevoz, koji je od prošle godine besplatan, dolazi se do zaključka da će upravo ta stavka najviše koštati prestonicu i njene građane. U tom smislu, zgodno je napomenuti da upravo Beograđani, i dalje, najviše pune gradsku kasu plaćanjem poreza. U predlogu budžeta stoji i da „najveće učešće u strukturi