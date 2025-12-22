Predloženi budžet Beograda za 2026. godinu 205,387 milijardi dinara

Predloženi budžet Beograda za 2026. godinu 205,387 milijardi dinara

Premala izdvajanja za kulturu u glavnom gradu

Predloženi budžet Grada Beograda, zajedno sa budžetima opština, za 2026. godinu iznosi 205,387 milijardi dinara od čega je samo za Grad predviđeno 190,215 milijardi, rekla je danas gradska sekretarka za finansije Kartina Čubrić, predstavljajući taj dokument na sednici Skupštine Beograda. Ukupan predloženi iznos budžeta za opštine je, prema njenim rečima, 15,172 milijarde dinara. Navela je da su ti iznosi „startni“, a da će se tačni znati kada se urade završni
