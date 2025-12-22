Niš, opet, finansijski kažnjava opozicionu Medijanu

Odbornici Skupštine grada Niša većinom glasava su odlučili da od pet gradskih opština jedino Medijana, inače jedina opoziciona opština u Srbiji, ne dobije uvećanje transfera iz gradskog budžeta u sledećoj 2026. godini.

Medijana će 2026. iz gradskog budžeta dobiti 31 milion, koliko je imala i ove godine, kada joj je inače transfer umanjen za pet miliona dinara u odnosu na 2024. godinu. U ostalim opštinama transferi za sledeću godinu su uvećani, te će Palilula dobiti 81 milion, Pantelej 65 miliona, a Crveni Krst i Niška Banja po 49 miliona dinara. Opština Palilula je ove godine imala 51 milion, što je 30 miliona manje nego što će joj pripasti sledeće, Pantelej je dobio 55 miliona,