Kakva partija Tristana Vukčevića protiv Vembanjame: Blokirao ga i pokazao mu zube pred svima

Mondo pre 56 minuta  |  Milutin Vujičić
Kakva partija Tristana Vukčevića protiv Vembanjame: Blokirao ga i pokazao mu zube pred svima

Srpski reprezentativac Tristan Vukčević odigrao je svoju verovatno najbolju partiju ove sezone kao starter u Vašingtonu.

Iako njegova ekipa nije uspela da savlada San Antonio, koji je slavio 124:113 za šestu uzastopnu pobedu, naš košarkaš ostavio je sjajan utisak posebno ako se zna da je za direktnog rivala imao Viktora Vembanjamu. Nije ni Vembanjami bilo lako protiv Vukčevića koji je meč završio sa 18 poena, devet skokova i tri blokade, od čega je jedna bila upravo na Vembiju, koji je video kako je to kada i njega neko zaustavi. Vukčević je inače šutirao 42,1 odsto iz igre, a nešto
