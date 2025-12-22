Sjajna partija Tristana Vukčevića u porazu Vašingtona od San Antonija (video)

Tristan Vukčević bio je starter u ekipi Vašingtona, a na terenu je proveo nešto više od 27 minuta

Košarkaši San Antonija pobedili su danas u gostima ekipu Vašingtona rezultatom 124:113 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u timu San Antonija bio je Dieron Foks sa 27 poena, sedam skokova i šest asistencija, dok je Luk Korne imao učinak od 20 poena i 12 uhvaćenih lopti. Kod domaćih, najbolji je bio Bob Karington, koji je postigao 21 poen, dok je Tre Džonson dodao 19. Srpski košarkaš Tristan Vukčević bio je starter u ekipi Vašingtona, a na terenu je proveo nešto