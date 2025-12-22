INTERVJU Duško Lopandić: Ostaćemo bez novca od EU, vlast će nas dodatno zaduživati u Pekingu

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bojkotuje Samit Zapadnog Balkana u Briselu izazvala je jedan od najozbiljnijih političkih potresa u odnosima Srbije sa Evropskom unijom u poslednjoj deceniji.

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) i bivši ambasador Srbije pri EU, Duško Lopandić u intervjuu za Novu ocenjuje da je reč o gestu samoizolacije koji dodatno slabi međunarodni položaj Srbije i potvrđuje slom politike „sedenja na više stolica“. Na godišnjem Samitu Zapadnog Balkana, koji EU opisuje kao „najvažniji forum potvrde strateškog partnerstva sa regionom“, ove godine predsednik Srbije je odlučio da se ne pojavi. To je, prema rečima Duška Lopandića,