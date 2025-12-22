INTERVJU Duško Lopandić: Ostaćemo bez novca od EU, vlast će nas dodatno zaduživati u Pekingu

Nova pre 58 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
INTERVJU Duško Lopandić: Ostaćemo bez novca od EU, vlast će nas dodatno zaduživati u Pekingu

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da bojkotuje Samit Zapadnog Balkana u Briselu izazvala je jedan od najozbiljnijih političkih potresa u odnosima Srbije sa Evropskom unijom u poslednjoj deceniji.

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) i bivši ambasador Srbije pri EU, Duško Lopandić u intervjuu za Novu ocenjuje da je reč o gestu samoizolacije koji dodatno slabi međunarodni položaj Srbije i potvrđuje slom politike „sedenja na više stolica“. Na godišnjem Samitu Zapadnog Balkana, koji EU opisuje kao „najvažniji forum potvrde strateškog partnerstva sa regionom“, ove godine predsednik Srbije je odlučio da se ne pojavi. To je, prema rečima Duška Lopandića,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Serbian News Media pre 8 minuta
Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

N1 Info pre 58 minuta
Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Danas pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanBriselEUPekingPredsednik SrbijeSrbija i EU

Politika, najnovije vesti »

"Putinov ton obraćanja - upozorenje srpskim vlastima": Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

"Putinov ton obraćanja - upozorenje srpskim vlastima": Da li je Srbija na putu da izgubi sve spoljnopolitičke partnere?

N1 Info pre 18 minuta
Koliko košta proširenje EU na Zapadni Balkan – brojke demantuju strahove

Koliko košta proširenje EU na Zapadni Balkan – brojke demantuju strahove

RTS pre 28 minuta
Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Serbian News Media pre 8 minuta
Nedeljnik: Trećina budžeta Beograda za javni prevoz

Nedeljnik: Trećina budžeta Beograda za javni prevoz

Serbian News Media pre 3 minuta
Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

N1 Info pre 58 minuta