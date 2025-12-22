Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Beta pre 1 sat

Potpredsednik stranke Srbija Cetar Duško Lopandić ocenio je da je odluka predsednika države Aleksandra Vučića da bojkotuje Samit Zapadnog Balkana u Briselu "očigledni gest samoizolacije i priznanje slabosti koji šteti Srbiji".

"Vučićeva odluka o bojkotu sporna je i iz formalnih razloga, odnosno zbog kršenja ustavnih prerogativa Vlade. Vlast podseća na ponavljača u školi ljutog na profesore koji mu nisu pokloni dvojku", rekao je u intervjuu za list Nova Lopandić, bivši ambasador Srbije pri Evropskoj uniji.

On je istakao da je "sa vlastima Srpske napredne stranke besmisleno pričati o 'strategiji' u spoljnoj politici".

"Njihova spoljna politika je uvek imala transakcioni karakter, 'dam-daš', i nije gledala dalje od načina da zadrži vlast kroz lažno i propagandno prikazivanje 'uspeha' šefa države u međunarodnim odnosima, što sam nazvao 'Instagram diplomatijom'. Pre više godina sam rekao da sa ovakvom spoljnom politikom srpska vlast puca sebi u nogu", naveo je Lopandić.

Kako je dodao da "sada možemo da posmatramo opšti slom žongliranja između četiri i više stolica".

"Mi smo već duže vreme pod vlašću alanfordovskog tipa režima koji u prvom redu gleda da 'uzme od sirotinje kako bi dao bogatima' u sistemu organizovane i centralizovane korupcije koja ide sve do vrha režima", istakao je Lopandić.

(Beta, 22.12.2025)

Povezane vesti »

Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Lopandić: „Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima“

Serbian News Media pre 1 sat
Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Radio sto plus pre 1 sat
Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Serbian News Media pre 1 sat
Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

Lopandić: Spoljna politika SNS je "dam-daš", "Instagram diplomatija" kojom pucaju sebi u nogu

N1 Info pre 2 sata
Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Lopandić: Instagram diplomatija Vučićevog alanfordovskog režima

Danas pre 2 sata
INTERVJU Duško Lopandić: Ostaćemo bez novca od EU, vlast će nas dodatno zaduživati u Pekingu

INTERVJU Duško Lopandić: Ostaćemo bez novca od EU, vlast će nas dodatno zaduživati u Pekingu

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanBriseldiplomatijabojkot

Politika, najnovije vesti »

Vučević: Stopiranjem projekta Generalštab blokaderi poslali lošu poruku investitorima

Vučević: Stopiranjem projekta Generalštab blokaderi poslali lošu poruku investitorima

RTV pre 18 minuta
Predsednik opštine Kosjerić: Napadi na mene i mog sina politička odluka blokadera

Predsednik opštine Kosjerić: Napadi na mene i mog sina politička odluka blokadera

RTV pre 18 minuta
Nedeljnik: Trećina budžeta Beograda za javni prevoz

Nedeljnik: Trećina budžeta Beograda za javni prevoz

Beta pre 54 minuta
Vučić na večeri ugostio slovačkog predsednika, danas idu u Bački Petrovac u posetu slovačkoj manjini

Vučić na večeri ugostio slovačkog predsednika, danas idu u Bački Petrovac u posetu slovačkoj manjini

NIN pre 54 minuta
Skupština Srbije sutra nastavlja rad - šta je na dnevnom redu

Skupština Srbije sutra nastavlja rad - šta je na dnevnom redu

NIN pre 8 minuta