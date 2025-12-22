Waymo obustavio uslugu zbog nestanka struje

PC Press pre 1 sat  |  Angelina [PC Press]
Waymo obustavio uslugu zbog nestanka struje

Waymo je obustavio svoju uslugu robotaksija u San Francisku u subotu uveče nakon što je masovni nestanak struje izgleda ostavio mnoga njihova vozila zaglavljena na gradskim ulicama.

Brojne fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju Waymo robotaksije zaglavljene na putevima i raskrsnicama dok su ih ostali vozači ili preticali ili su ostajali zaglavljeni iza njih. Waymo je u subotu saopštio da je privremeno obustavio uslugu u gradu zbog nestanka struje. Portparolka Suzan Filion dala je sličnu izjavu za TechCrunch u nedelju ujutru. „Privremeno smo obustavili naše usluge prevoza u oblasti zaliva San Franciska zbog široko
Larian se vraća svojim korenima: najavljen novi Divinity, najveća igra studija do sada

PC Press pre 14 sati
South of Midnight stiže na PS5 i Switch 2 na proleće 2026.

PC Press pre 15 sati
Hit igra Ball x Pit dobija tri velika besplatna ažuriranja tokom 2026. godine

PC Press pre 16 sati
Sony i Bad Robot prave novu co-op pucačinu: Igru režira tvorac Left 4 Dead serijala

PC Press pre 17 sati
Hit igra Blood West danas besplatna u Epic Games prodavnici

PC Press pre 19 sati
Waymo obustavio uslugu zbog nestanka struje

PC Press pre 1 sat
Kako je Famicom/Nintendo spasio gejming industriju: Bez ove konzole, danas ništa ne bi postojalo

Blic pre 4 sati
Evo kako će izgledati novi savitljivi iPhone

Blic pre 4 sati
Ne bacajte pare: Kako da izaberete laptop koji će trajati godinama

Blic pre 5 sati
Otkrivena tajna večnosti rimske arhitekture: Gradilište staro sva milenijuma kao vremenska kapsula

Sputnik pre 5 sati