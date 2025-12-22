Waymo obustavio uslugu zbog nestanka struje

Waymo je obustavio svoju uslugu robotaksija u San Francisku u subotu uveče nakon što je masovni nestanak struje izgleda ostavio mnoga njihova vozila zaglavljena na gradskim ulicama.

Brojne fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju Waymo robotaksije zaglavljene na putevima i raskrsnicama dok su ih ostali vozači ili preticali ili su ostajali zaglavljeni iza njih. Waymo je u subotu saopštio da je privremeno obustavio uslugu u gradu zbog nestanka struje. Portparolka Suzan Filion dala je sličnu izjavu za TechCrunch u nedelju ujutru. „Privremeno smo obustavili naše usluge prevoza u oblasti zaliva San Franciska zbog široko