Orban: EU uvela sankcije da bi 'smrvila' Rusiju, umesto toga smrvila Evropu

BUDIMPEŠTA - , 22. decembra (Tanjug) - Mađarski premijer Viktor Orban kritikovao je odluku Evropske unije da Rusiji uvede sankcije s namerom da se ''smrvi Rusija'', navodeći da su umesto toga snažne posledice pogodile zemlje članice.

''Brisel je obećao da će sankcije smrviti Rusiju. Umesto toga, smrvile su Evropu. Cene energenata su eksplodirale, konkurentnost je opala, a Evropa zaostaje. Do je cena loših odluka. Potrebni su pregovori a ne eskalacije'', naveo je Orban na svom nalogu na mreži X. On je istakao da da narod Evrope zaslužuje bolje i da mu je potreban mir. ''Ko želi da se rat nastavi? Političari koji misle da se nuklearna sila pobedi na bojnom polju. Proizvođači oružja koji