Tramp smenio 30 ambasadora: Diplomate SAD u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori dobile obaveštenje da treba da idu

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa smenjuje 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih mesta u ambasadama.

To se događa u okviru napora za preoblikovanje američkih diplomatskih predstavništava i postavljenje osoblja za koje se smatra da potpuno podržava Trampove prioritete oličene u poruci „Amerika na prvom mestu“. Šefovi misija u najmanje 29 zemalja obavešteni su prošle nedelje da se njihvoa postavljenja završavaju u januaru, rekla su dva zvaničnika Stejt departmenta koji nisu želeli da im se navede ime. Oni koji su pogođeni promenama ne gube svoj posao u spoljnoj