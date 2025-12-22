Đurđević: Osobe sa invaliditetom upornošću mogu da prevaziđu sve prepreke u sportu

Osobe sa invaliditetom nailaze na brojne prepreke baveći se sportom, ali svaki problem može da se reši upornošću, a dokaz za to je i osnivanje kluba košarke u kolicima Mega Despot kao i prvi održan trening, izjavio je predsednik tog kluba Nikola Đurđević. "Prvi uspeh za mene je bio kada sam sa svojim prijateljima osnovao Mega Despot.

Održati prvi trening je bilo toliko teško i i izazovno jer kada smo 2019. godine osnivali naš klub, imali smo problema da dođemo do tih kolica koja su specijalizovana, kolica za košarku u kolicima koja su uglavnom od finih varijanti aluminijuma i titanijuma, to su ekstremno skupi materijali", rekao je Đurđević za emisiju "Iznad prepreka" na TV Tanjug. Kako je naveo, kasnije su došli neki drugi uspesi, postignuti rezultati, od kojih je najveći osvajanje kupa Srbije