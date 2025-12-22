Rumunija: Lovci pronašli dron sa padobranom u centralnom delu zemlje

U opštini Lerešti u centralnoj Rumuniji juče je pronađen dron sa padobranom, koji je bio zaglavljen među drvećem, saopštila je rumunska policija.

Policija je obavestila nadležne institucije da sprovedu provere kako bi se utvrdilo kako je letelica tamo dospela i odakle je došla, prenosi rumunski portal News. Sindikat Evropola objavio je danas popodne slike drona koji je pao u šumi u okrugu Arđeš, a predstavnici policije su objasnili da je na njemu bila pričvršćena "ručna naprava". "Nije poznato da li je dron povezan sa sukobom u Ukrajini, a ono što je sigurno jeste da ga vojska nije koristila iz NATO baze u