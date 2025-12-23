Ubici iz škole u Zagrebu 50 godina zatvora

BBC News pre 2 sata

EPA Sedmogodišnje dete je ubijeno, a troje dece i učiteljica su ranjeni u napadu nožem u osnovnoj školi u Zagrebu u decembru 2024. godine

Zagrebački sud osudio je dvadesetogodišnjeg L.M. prvostepeno na 50 godina zatvora zbog teškog ubistva deteta u osnovnoj školi u Zagrebu, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 drugih krivičnih dela.

Za teško ubistvo deteta osuđen je na 30 godina, po 22 za tri pokušaja ubistva dece i učiteljice.

Po dve godine je dobio radi kršenja prava deteta za svih 50 učenika koji su svedočili napadu, a objedinjeno kazna je 50 godina, najviša koju hrvatsko pravosuđe dozvoljava, prenose lokalni mediji.

Izricanje presude bilo je zatvoreno za javnost, kao i ceo sudski postupak, a počinitelj nije bio prisutan na njegov zahtev, prenela je novinska agencija Beta.

U sudnici nisu bili ni roditelji dečaka ubijenog u napadu.

Presuda je prvo saopštena porodicama žrtava, optuženom, njegovoj odbrani i tužiocima, pa tek posle novinarima.

„Ovaj slučaj je pokazao sve anomalije sistema koji nije prepoznao i sprečio ne samo apstraktnu, nego i konkretnu opasnost koju je počinitelj pokazivao i ranije", rekao je Krešimir Škarica, jedan od advokata porodice žrtava.

„U ovom postupku nema ni poraženih ni pobednika", napomenuo je Škarica.

Marko Sikirica, predstavnik Veća roditelja Osnovne škole Prečko naglasio je da je presuda veoma emotivna.

„Nažalost, živimo u društvu podela i žao nam je da sistem koji je zajedno s nama trebao biti s našom decom i podržati ih, na kraju ih je razočarao", rekao je, prenosi Hrvatska radio-televizija.

U optužnici zagrebačkog tužilaštva navodi se da je tada devetnaestogodišnjak, „bivši učenik te škole, 20. decembra 2024. godine, u vreme nastave došao do zagrebačke osnovne škole s unapred stvorenom namerom da liši života decu i delatnike škole".

Tom prilikom je napao nožem učiteljicu i decu, a prilikom napada jedno dete je ubijeno, dok su učiteljica i troje dece zadobili teške telesne povrede.

Napadu je svedočilo desetak učenika.

U Hrvatskoj su posle tog napada donete posebne bezbednosne mere za škole koje podrazumevaju obavezu zaključavanja i angažovanje radnika obezbeđenja.

EPA Hiljade ljudi učestvovalo je u mirnoj protestnoj šetnji u decembru 2024. godine u Zagrebu pod sloganom 'Za sigurnu školu'

