Hrvatska: Osuđen ubica deteta

Vesti online pre 3 sata  |  Fonet (A. S.)
Hrvatska: Osuđen ubica deteta

Županijski sud u Zagrebu osudio je danas na 50 godina zatvora L. M. (20) zbog teškog ubistva deteta nožem u Osnovnoj školi “Prečko” u decembru prošle godine, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede dečjih prava, javlja HRT.

Objava nepravosnažne presude bila je zatvorena za javnost, a predsednica sudskog veća Iva Gradiški Lovreček presudu je najpre objavila optuženom, njegovoj odbrani, tužiocima i porodicama, a potom i novinarima. Roditelji dečaka koji je smrtno stradao u napadu nisu bili na izricanju presude. Portparol Županijskog suda Krešimir Devčić rekao je da je u postupku ključno bilo pitanje uračunljivosti, odnosno eventualne neuračunljivosti optuženog L. M. “U tom pravcu su
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ubici deteta u Osnovnoj školi Prečko 50 godina zatvora

Ubici deteta u Osnovnoj školi Prečko 50 godina zatvora

NIN pre 2 sata
Ubici iz Prečkog 50 godina zatvora! Hrvatska dočekala presudu za monstruma koji je izvršio krvavi pir u osnovnoj školi

Ubici iz Prečkog 50 godina zatvora! Hrvatska dočekala presudu za monstruma koji je izvršio krvavi pir u osnovnoj školi

Kurir pre 3 sata
Sudija plakala čitajući presudu za horor u OŠ Prečko: "Ovo je poruka celom društvu. Posledice su nezamislive"

Sudija plakala čitajući presudu za horor u OŠ Prečko: "Ovo je poruka celom društvu. Posledice su nezamislive"

Telegraf pre 2 sata
Ubica iz osnovne škole u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora

Ubica iz osnovne škole u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora

Beta pre 4 sati
Ubici iz škole u Zagrebu 50 godina zatvora

Ubici iz škole u Zagrebu 50 godina zatvora

BBC News pre 4 sati
Ubici iz škole u Zagrebu 50 godina zatvora

Ubici iz škole u Zagrebu 50 godina zatvora

Južne vesti pre 4 sati
Ubica iz osnovne škole u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora

Ubica iz osnovne škole u Zagrebu osuđen na 50 godina zatvora

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaZagrebHRTvestiUbistvoRegion

Balkan, najnovije vesti »

Bura u Skupštini Srpske Stevandić: Vukanović branio pedofila, a onda uklonio slike!

Bura u Skupštini Srpske Stevandić: Vukanović branio pedofila, a onda uklonio slike!

Večernje novosti pre 3 minuta
U drugoj godini liberalizacije viza za Kosovo opada broj zahtjeva za azil u EU

U drugoj godini liberalizacije viza za Kosovo opada broj zahtjeva za azil u EU

Slobodna Evropa pre 1 sat
Crna Gora ponovo uvela bezvizni režim za državljane Turske

Crna Gora ponovo uvela bezvizni režim za državljane Turske

RTS pre 57 minuta
U Slavonskom Brodu ugašena rasveta sa porukom "Znam Da vam Smeta", sa akcentom na ZDS

U Slavonskom Brodu ugašena rasveta sa porukom "Znam Da vam Smeta", sa akcentom na ZDS

Euronews pre 37 minuta
Espo konvencija traži odgovore Zagreba u vezi sa spornim odlagalištem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Espo konvencija traži odgovore Zagreba u vezi sa spornim odlagalištem nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

RTV pre 1 sat