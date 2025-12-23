Hrvatska: Osuđen ubica deteta

Županijski sud u Zagrebu osudio je danas na 50 godina zatvora L. M. (20) zbog teškog ubistva deteta nožem u Osnovnoj školi “Prečko” u decembru prošle godine, četiri teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede dečjih prava, javlja HRT.

Objava nepravosnažne presude bila je zatvorena za javnost, a predsednica sudskog veća Iva Gradiški Lovreček presudu je najpre objavila optuženom, njegovoj odbrani, tužiocima i porodicama, a potom i novinarima. Roditelji dečaka koji je smrtno stradao u napadu nisu bili na izricanju presude. Portparol Županijskog suda Krešimir Devčić rekao je da je u postupku ključno bilo pitanje uračunljivosti, odnosno eventualne neuračunljivosti optuženog L. M. “U tom pravcu su