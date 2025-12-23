Poslanici pitali o posmatračkoj misiji EP, Srbima koji se bore za Ukrajinu, Fakultetu srpskih nauka

Poslanici u Skupštini Srbije su postavljali pitanja funkcionerima i nadležnim institucijama, a najviše su ih zanimali najavljeni Fakultet srpskih nauka u Nišu, tvrdnje o Srbima koji se bore na strani Ukrajine, kao i dolazak posmatračke misije Evropskog parlamenta (EP) zbog stanja demokratije u Srbiji.

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Rastislav Dinić pitao je ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića o tvrdnjama člana Saveta Filozofskog fakulteta u Nišu Aleksandra Miljkovića da će svi budući studenti Fakulteta srpskih nauka biti na budžetu, kao i da se već pripremaju nove prostorije.

Dinić je pitao ministra iz kojih sredstava će se finansirati taj fakultet, koji nastaje izdvajanjem tri departmana Filozofskog fakulteta, odnosno iz kojih sredstava će se finansirati budžetski status studenata.

Pitao je ministra i o kojim prostorijama je reč, ko je njihov vlasnik, kakav je ugovor potpisan o ustupanju prostorija, ko su postupnici, i zatražio od ministra da mu ugovor bude dostavljen na uvid.

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ana Jakovljević pitala je premijera Đura Macuta kada će Srbija "početi da štiti najbolje interese dece, a ne interese pojedinih socijalnih radnika", tvrdeći da oni zloupotrebom svojih ovlašćenja "i na silu pribegavaju inostranim usvojenjima dece u Srbiji".

"Od premijera zahtevamo da preko ministarstva nadležnog za rad centara za socijalni rad ispita i uradi analizu slučajeva inostranih usvojenja, jer postoje brojne prijave građana zbog postupanja pojedinih zaposlenih u raznim centrima", kazala je Jakovljević.

Poslanik pokreta Mi - snaga naroda Aleksandar Pavić pitao je Ministarstvo unutrašnjih poslova da li ima srpskih državljana koji se bore na strani Ukrajine u ratu sa Rusijom, kao i da li u Srbiji postoje kampovi za obuku onih koji odlaze da se bore.

"U ukrajinskim medijima se pojavila informacija da se do 40 srpskih državljana bori u redovima bataljona Azov, neonacističke vojne formacije u Ukrajini. Takođe, govori se o tome da čak postoje jedan ili dva kampa u Srbiji za obuku tih ljudi", naveo je Pavić.

Poslanik Pokreta socijalista Bojan Torbica pitao je premijera Đura Macuta ko će, sem izvestioca Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, biti deo posmatračke misije EP koja bi krajem januara trebalo da dođe u Srbiju da istražuje i kontroliše stanje demokratije, kao i navode o policijskoj torturi nad demonstrantima.

"Piculu za ovu misiju preporučuju zločini prema srpskom narodu, ali me interesuju ostali članovi takozvane misije. S kojim pravom oni dolaze i ko im je dao ovlašćenja da oni istražuju po Srbiji?", pitao je Torbica, navodeći da očekuje članovima te misije bude zabranjen ulazak u Srbiju.

Poslanica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Milica Nikolić pitala je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), tužilašva i ostale nadležne organe da li su nešto preduzeli povodom, kako tvrdi, pretnji smrću koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dobio u prethodnih nekoliko dana.