Brnabić: Opozicioni poslanici su „izdajnici i drukare“

Vreme pre 19 minuta
Brnabić: Opozicioni poslanici su „izdajnici i drukare“

Tokom rasprave o Izveštaju Evropske komisije o Srbiji za 2025. godinu, predsednica Skupštine Ana Brnabić i poslanici opozicije razmenili su teške optužbe, uz poruke o „obojenoj revoluciji“, stranim uticajima i neuspehu vlasti u procesu evropskih integracija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da opozicija, kao što je u Srbiji, ne postoji nigde, a opozicione kolege nazvala je „izdajnicima i drukarama”. „Pre neki dan tuča u albanskom parlamentu. Potukli se fizički, ali niko nijedno pismo nije poslao Briselu da se žali na Albaniju i da traži da se ne otvore ne jedan, nego svi klasteri. Biju se u parlamentu, ali su u Briselu jedinstveni za razliku od vas izdajnika i drukara”, rekla je Ana Brnabić posle
