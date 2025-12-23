"Biće dobra majka" Mladen Mijatović o trudnoći voditeljke Dee Đurđević sa kojom je 10 godina bio u vezi: Nakon raskida našla Lazara sa kojim čeka bebu

Blic pre 1 sat
"Biće dobra majka" Mladen Mijatović o trudnoći voditeljke Dee Đurđević sa kojom je 10 godina bio u vezi: Nakon raskida našla…

Dea i Mladen su bili u vezi 10 godina i nikada nisu bili tema skandala Dea je u svojoj poslednjoj izjavi o bivšem o njemu imala samo reči hvale Voditeljka Dea Đurđević je trudna i čeka bebu sa partnerom Lazarom, a sada se za "Blic" oglasio Mladen Mijatović, voditelj televizije Pink i bivši emotivni Dein emotivni partner.

Dea i Mladen bili su bili u vezi dugi niz godina, a voditelja je poručio da će njegova bivša sigurno biti dobra majka. - Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je ako je to tačno da je tako. Stvarno nisam ispratio. Siguran sam da će biti dobra majka jer je dobar čovek - rekao je Mladen Mijatović za "Blic" na vest da je njegova bivša partnerka Dea Đurđević u blagoslovenom stanju, a on je, inače, nedavno uhvaćen kako grli prelepu
