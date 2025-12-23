Jovana se oglasila nakon vesti da je Dea Đurđević trudna: Izjavom poručila da se i ona nada trudnoći?

Jovana se oglasila nakon vesti da je Dea Đurđević trudna: Izjavom poručila da se i ona nada trudnoći?

Voditeljka Dea Đurđević čeka svoje prvo dete sa partnerom Lazarom.

Čestitke joj pristižu sa svih strana, a sada se ovim povodom oglasila i njena koleginica Jovana Jeremić. Jeremićeva je Dei javno čestitala na divnoj vesti na Instagramu, podelivši njenu fotografiju uz posebne reči. - Čestitam. Dea je povukla nogu. Dar od Boga - napisala je ona. Podsetimo, nakon vesti da je njegova bivša devojka u drugom stanju, oglasio se voditelj Mladen Mijatović za Blic: - Evo sad čujem, pošto sam nešto radio i nisam pratio medije. Drago mi je
