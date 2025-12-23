Trudna Dea Đurđević! Najlepše vesti stigle na kraju godine, voditeljka nikad srećnija

Kurir pre 1 sat
Trudna Dea Đurđević! Najlepše vesti stigle na kraju godine, voditeljka nikad srećnija

Dea Đurđević ispunjena je kako na profesionalnom, tako i privatnom polju, a nedavno je za medije govorila o emotivnom partneru s kojim je nikad srećnija.

Pred sam kraj 2025. godine, saznali su najlepšu moguću vest - da će se u idućoj, 2026., ostvariti kao roditelji. Da je Dea trudna ona i njen partner Lazar saznali su pre nekoliko dana, što ih je neizmerno obradovalo, kao i članove njihovih porodica koji se raduju prinovi. Voditeljka jutarnjeg programa dugo je priželjkivala da se ostvari u ulozi majke, te je prelepa vest neizmerno usrećila kako nju, tako i njenog partnera, a posebno se obradovala i voditeljkina
