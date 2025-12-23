SSP i SRCE podneli Predlog zakona o preuzimanju NIS, Vučić ovako gleda na tu ideju: "Ponosim se nepostojanjem hrabrosti"

Zakonom je predviđena mogućnost prodaje ruskog vlasništva na međunarodnom tenderu Država Srbija može otkupiti ruski deo vlasništva po tržišnim uslovima Poslanici Stranke slobode i pravde (SSP) i Srbija centra (SRCE) rekli su da su danas u skupštinsku proceduru uputili Predlog zakona o utvrđivanju javnog i opšteg interesa za uvođenje nadzornog organa u NIS-u i suspenziji prava vlasništva akcionara "Gaspromnjeft" i "PJSC Intelligence". Predsednik SSP Dragan Đilas je