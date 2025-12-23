Pantić Pilja: Zahtev za otimanje NIS-a je politički licemeran

RTS pre 1 sat
Pantić Pilja: Zahtev za otimanje NIS-a je politički licemeran

Poslanica SNS-a Biljana Pantić Pilja izjavila je da je predlog zakona koji je, kako je navela, podnela "blokaderska opozicija" u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, politički licemeran jer su, prema njenim rečima, isti akteri ranije "poklonili NIS Rusima", a sada govore o njegovom "otimanju“.

Biljana Pantić Pilja je na konferenciji za novinare u parlamentu reagovala na izjave predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa da je jedino rešenje za NIS da država preuzme tu kompaniju. Pantić Pilja podseća da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre izjava Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša poručio da "nikome ne pada na pamet da bilo kome otima imovinu". Poslanica SNS-a navodi da je Vučić unapred predvideo njihove političke poteze. Ocenila je da
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Studio Live u sredu: Ko je odneo prevagu u Visokom savetu tužilaštva

Studio Live u sredu: Ko je odneo prevagu u Visokom savetu tužilaštva

N1 Info pre 42 minuta
Đilas i Ponoš podneli predlog zakona o preuzimanju NIS-a; Vučić: Sadašnja vlast neće da otima

Đilas i Ponoš podneli predlog zakona o preuzimanju NIS-a; Vučić: Sadašnja vlast neće da otima

RTV pre 2 sata
SSP i SRCE podneli Predlog zakona o preuzimanju NIS, Vučić ovako gleda na tu ideju: "Ponosim se nepostojanjem hrabrosti"

SSP i SRCE podneli Predlog zakona o preuzimanju NIS, Vučić ovako gleda na tu ideju: "Ponosim se nepostojanjem hrabrosti"

Blic pre 3 sata
Pantić Pilja: Opozicija prvo poklonila NIS, a sada žele da otimaju

Pantić Pilja: Opozicija prvo poklonila NIS, a sada žele da otimaju

Euronews pre 2 sata
Đilas: SSP i SRCE podneli predlog zakona o preuzimanju NIS-a

Đilas: SSP i SRCE podneli predlog zakona o preuzimanju NIS-a

RTS pre 3 sata
Đilas: Država da preuzme NIS

Đilas: Država da preuzme NIS

N1 Info pre 4 sati
Pantić Pilja (SNS) protiv Đilasovog predloga o NIS-u: Hoće da nas sukobe sa Rusijom

Pantić Pilja (SNS) protiv Đilasovog predloga o NIS-u: Hoće da nas sukobe sa Rusijom

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićSSPSNSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Marija Vasić i Radivoje Jovović izlaze iz Pokreta slobodnih građana

Marija Vasić i Radivoje Jovović izlaze iz Pokreta slobodnih građana

Mašina pre 7 minuta
Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG

Radivoje Jovović i Marija Vasić napustili PSG

N1 Info pre 17 minuta
Jovović i Vasić podneli neopozive ostavke i napustili PSG

Jovović i Vasić podneli neopozive ostavke i napustili PSG

NIN pre 12 minuta
Stefanović: Ambasadori da pitaju Đurića o sudbini Srbije, Đurić: Stefanović sastavlja spisak za odstrel

Stefanović: Ambasadori da pitaju Đurića o sudbini Srbije, Đurić: Stefanović sastavlja spisak za odstrel

NIN pre 12 minuta
Radivoje Jovović i Marija Vasić istupili iz Pokreta slobodnih građana i dali blanko podršku studentskoj listi

Radivoje Jovović i Marija Vasić istupili iz Pokreta slobodnih građana i dali blanko podršku studentskoj listi

Luftika pre 2 minuta