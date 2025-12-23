Četiri radnika teško povređena u Platičevu kod Šapca, otkačio se deo armature sa krana

Na platou građevinske firme u Platičevu kod Šapca, prema nezvaničnim informacijama, otkačio se deo konstrukcije od armature sa krana.

Četiri radnika su zadobila teške povrede. Povređeni su sa četiri vozila hitna pomoći, dva iz Šapca i dva iz Rume, prebačeni u šabački zdravstveni centar sa ozbiljnim povredama, prenosi RTS. Dijagnostika je u toku. Prema prvim informacijama, među povređenim radnicima ima stranih državljana. Nesreća se dogodila oko 15.30 časova.