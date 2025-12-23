Usvojen budžet Grada Beograda za 2026. godinu

Danas pre 3 sata  |  Beta
Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su večeras budžet za 2026. godinu u iznosu od oko 205,39 milijardi dinara.Za budžet je glasalo 58 odbornika, a protiv 22.

Od ukupnog budžeta za grad je predviđeno 190,215 milijardi, a gradske opštine 15,17 milijardi dinara. Tokom rasprave odbornici opozicije kritikovali su predloženi budžet za 2026. godinu, a odbornici vladajuće koalicije hvalili gradske projekte i podneli izveštaje šta je od ulica, pijaca i drugih objekata rekonstruisano u opštinama i koliko je drveća posađeno.
Danas pre 3 sata
