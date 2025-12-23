Lidija Stojkanović pobedila muške trenere u borbi za Zlatnu loptu: Nesvakidašnja odluka Fudbalskog saveza Srbije

Fudbalski savez Srbije dodeljuje ovog četvrtka tradicionalne godišnje nagrade, Zlatne lopte, u raznim kategorijama, pa i u konkurenciji trenera, a rasplet borbe/glasanja za jednu ulazi u istoriju ovog našeg sporta.

Zbog toga što će selektorka ženske A reprezentacije, Lidija Stojkanović, biti proglašena za najboljeg trenera godine, ali ne u ženskom već u kompletnom esnafu. Iako su već viđeni dobitnici bili Marko Nikolić ili Žarko Lazetić, prvi kao osvajač Kupa Rusije prošle sezone, trenutni lider grškog šampionata sa AEK-om i šef struke visoko kotiranog tima Lige konferencije, a drugi zbog velikih uspeha sa Makabijem iz Tel Aviva u sezoni za nama. 👑 Лидија Стојкановић је