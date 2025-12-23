Ovo se nikada nije desilo! FSS za najboljeg trenera u Srbiji proglasio damu! Vredna nagrada otišla u ruke Lidije Stojkanović!

Prvi put od osnivanja nagrade, laskavo priznanje za trenera godine pripašće jednoj dami.

U konkurenciji je bilo nekoliko imena, pre svih Marko Nikolić, Žarko Lazetić i Vladan Milojević, ali zbog istorijskog uspeha ženske A reprezentacije i plasmana u elitnu grupu Lige nacija, odluka je da Zlatna lopta pripadne selektorki Lidiji Stojkanović, prvoj dami sa UEFA PRO licencom u srpskom fudbalu. Najbolji fudbaler – Nikola Milenković Najbolja fudbalerka – Tijana Filipović Najbolji trener – Lidija Stojkanović Najperspektivniji trener – Radomir Koković